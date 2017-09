Kryeministri Edi Rama është duke zhvilluar një bashkëbisedim me 3 gaztërë në Velipojë. Gjatë këtij takimi ai i është përgjigjur pyetjeve në lidhje me zërat kundër vendosjes së Gramoz Ruçit, si kryetar parlamenti. Kreu i qeverisë tha se zërat e Partisë Demokratike me komunista e anti-komunista, janë shprehjet të boshllëkut që ka vetë PD. Ai tha se ata që vazhdojnë të këndojnë këngët e Saliut, duhet të mbushin partinë me vizion për të ardhmen”.

“Të përndjekurit politikë nuk janë disa spiunë birucash që flasin publikisht në emër të tyre. Janë një shtresë që kanë shumë figura të respektuara e të ndershëm që s’ka fare lidhje me këta zërat e ububushëm, që këndojnë këngët e Saliut. Niveli i PD-së në këtë rast me komunista e anti-komunista, jemi në vitin 2017, është vetëm shprehje e boshllëkut të madh që PD duhet ta mbushë me vizion për të ardhmen, që të përballet me sfidat dhe konkurrentët që jemi ne. Ndryshe ky është një budallallëk i madh që nuk meriton vëmendje” – tha Rama.