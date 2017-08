Kërkesa për rritjen e tarifave të ujit në Tiranë do të nisë të shqyrtohet në muajin shtator, ndërkohë që ky proces mund të kërkojë deri në 3 muaj kohë”.

Lajmi për tv. Scan bëhet me dije nga anëtari i Komisionit Kombëtar Rregullator, pranë Entit Rregullator të Ujit, Riza Ajdini i cili shton se para marrjes së vendimit do të bëhet një analizë e hollësishme për performacën e Ujësjellës Kanalizime Tiranë.

“Shqyrtimi kërkesës për rritjen e ujit do të fillojë në muajin shtator. Ne do të bëjmë 3-4 mbledhje për të bërë një analizë të hollësishme për performancën. Sa i takon dokumentacionit, edhe në rast se nuk janë dorëzuar të gjitha, ne e kemi me ligj që kërkojmë dokumente shtesë. Pas mbledhjes së parë dhe të dytë, ne bëjmë edhe pyetje shtesë, në këtë rast për Ujësjellës Kanalizime Tiranë, duke na dhënë të dhëna të ndryshme që mungojnë apo që plotësojnë të dhënat e mëparshme. Është një proces i gjatë që mund të shkojë nga 2-3 muaj”, tha Ajdini.

Sa i takon diferencimit të çmimit për kategori të ndryshme, Ajdini shton se Enti Rregullator i Ujit nuk mund të përcaktojë tarifa të ndryshme, në bazë familjesh, por kjo mund të bëhet vetëm përmes kompensimeve nga bashkia apo qeveria.

“Ne kemi vetëm një çmim uji për të gjitha kategoritë e njerëzve. Çmimi i ujit është një për të gjithë zonën ose mund të ndryshojë sipas komunave të ndryshme”.

Në datën 26 korrik Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi propozimin për rritjen e tarifave të ujit, ndërkohë që është ERRU, që do të marrë vendimin përfundimtar.

Sipas propozimit të bashkisë, tarifa e ujit të pijshëm për abonetët familjarë pritet të rritet me 20 lekë, duke shkuar në 65 lekë/m3 nga 45 lekë/m3 që është aktualisht. Ndërkohë që, për entet private kjo tarifë pritet të rritet në 190 lekë/m3 nga 135 lekë/m3 që është deri më tani.