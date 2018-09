Në gjysmëfinalen e Champions League te “ko” me një Bologna që, deri në atë moment nuk kishte shënuar asnjë gol në kampionat: të paktë do të ishin ata që do të vinin bast për një sezon të tillë të Roma, e paaftë të fitojë.

Pas barazimit zhgënjyes në Olimpico me Chievo javën e kaluar, ka ardhur një humbje edhe më e hidhur: nëse në “Bernabeu” një hap fals mund edhe të qëndrojë, kjo nuk mund të thuhet për pikët e shumta të humbura në shtëpi ndaj skuadrave të përballueshme.

Pesë pikë në pesë ndeshje, shumë pak për të menduar për një të ardhme premtuese që rrezikon të mos e ketë Eusebio Di Francesco mes protagonistëve të tij. Pozicioni i tij papritmas është bërë i pasigurt, aq shumë sa që tre ndeshjet e ardhshme kundër Frosinones, Lazios dhe Viktoria Plzen ndoshta do të jenë vendimtare.

Që situata është serioze këtë e tregojnë edhe emrat e mundshëm që kanë dalë për zëvendësimin e ish-trajnerit të Sassuolo: siç raporton “La Gazzetta dello Sport” ëndrra është Antonio Conte (ende nën kontratë me Chelsea), por ka edhe tre pista të tjera të mundshme.

E para shpie në Kinë ku trajnon Paulo Sousa, gati të mbyllë bashkëpunimin me Tianjin Quanjian; do të ishte më e lehtë për të shkuar tek Laurent Blanc dhe Vincenzo Montella, aktualisht pa ekip pas përvojave të tyre përkatëse.

Ekipi është në tërheqje stërvitore ndëshkuese me urdhër të Presidentit Pallotta i cili tha se kishte mbetur shumë i zhgënjyer nga “ko”. Hera e fundit që është shprehur një këtë mënyrë ka qenë 10 janari 2016, tre ditë para largimit të Rudi Garcia. Di Francesco është paralajmëruar, dhe koha për t’u ngritur është gjithnjë e më paktë.