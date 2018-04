Protesta e djeshme në Kukës, është pasqyruar jo vetëm në mediat vendase, por ka marrë një vëmendje nga mediat ndërkombëtare.

Reuters, i ka kushtuar një shkrim protestës së djeshme dhe ndër të tjera shkruan: Mijëra banorë të qytetit verior të Kukësit ishin bashkuar në zonë për të kërkuar heqjen e taksave. Qeveria tha të enjten se taksa më të ulëta do të vendoseshin për përdoruesit e shpeshtë.

Një turmë e madhe e zemëruar protestuan në një nga arteriet kryesore që lidhin Shqipërinë me Kosovën, me armë zjarri me gurë dhe ndezën zjarr tek kabinat.

“Kjo është vjedhje”, u tha një protestues i zemëruar gazetarëve.

“Ky taksim dëmton të gjithë shqiptarët në Kukës dhe Kosovë” thanë qytetarët për tarifat, duke filluar nga 2.5 euro për një motor në 22.5 euro për kamionë të rëndë.

Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se dhuna ndaj pronës dhe policisë do të dënohej.

“Shkelësit dhe ata që i kanë frymëzuar ata duhet të ndalojnë të mendojnë se do të triumfojnë mbi ligjin”, tha Rama.

Më parë këtë javë, kur u shqiptuan taksat, kamionët e Kosovës i zbukuruan automjetet e tyre me flamuj, duke thënë se në fakt, një rrugë e re ishte vendosur në rrugën për të bashkuar Shqipërinë dhe Kosovën kryesisht shqiptare etnike.

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se numri i taksave ishte “i tepruar”.

Lideri i Partisë Demokratike të opozitës Lulzim Basha tha se taksapaguesit tashmë kanë paguar një taksë rrugore.