Kur vendi është përfshirë nga mot tipik i stinës së vjeshtës, Instituti i Gjeoshkenave njofton se do të ketë vreshje të dobëta në të gjithë qarqet e vendit të martën dhe të mërkurën. Reshjet do të shoqërohen me shtrëngata në qarqet: Berat, Durrës, Elbasan dhe Lezhë.

Sot pasdite dhe nesër priten reshje të dobëta në të gjithë qarqet e vendit. Reshjet do të shoqërohen me shtrëngata në qarqet: Berat, Durrës, Elbasan dhe Lezhë.

Nesër (e mërkurë, dt.04) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në bregdet: 22 / 31 °C, në vendet e ulëta: 20 / 33 °C, në vendet malore: 16 / 25 °C.

Sot pasdite dhe nesër era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare.