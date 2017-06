Jamarbër Malltezi ka bërë një sqarim për përfshirjen e emrit të tij në listën e grupit që kërkon largimin e kreut të PD-së Lulzim Basha.

“Kam rënë dakord veç me deklaratën e anëtareve te kryesisë me dënimin e PS për drogën, paratë e pista, kërcënimet etj dhe nga ana tjetër dënojmë përçarjen qe futi Basha përmes zhdukjes se simboleve te PD dhe përçarjes me “Republikë e vjetër” dhe “Republike e re” deri tek 22-vjeçaret dhe kërkesës për dorëheqje te Bashes për të hapur rruge bashkimin e PD” – sqaron Malltezi.