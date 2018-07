Në raport me të ardhurat, sot është më e lirë të blesh një shtëpi në Amsterdam, Berlin, Stokholm, Bruksel, Athinë, sesa në Tiranë.

Kryeqyteti i Shqipërisë renditet i pesti në Europë, nga 31 kryeqytete, për sa i përket përballimit të blerjes së një apartamenti në gjashtë mujorin e parë të 2018-s, sipas portalit Numbeo.

Duhen Mesatarisht 17.65 vite për të blerë një apartament në Tiranë më të ardhurat e disponueshme mesatare të familjeve shqiptare.

Në vend të parë, si më i shtrenjti, ndër kryeqytetet e Europës, për sa i përket përballimit është kryeqyteti i Serbisë, Beogradi, ku me të ardhurat e disponueshme duhen 21.2 vite për të blerë një apartament.

Më pas renditen Roma, me 20.74, Moska me 19.85 vite dhe Parisi me 18.5 vite, të ndjekura nga Tirana.

Tirana po bëhet më e shtrenjtë, të ardhurat në vend numëro…

Çmimet e apartamenteve në Tiranë kanë qenë në rritje të vazhdueshme për zona të caktuara vitin e fundit. Brenda unazës së qytetit çmimet fillojnë nga 1200 euro për metër në katror deri në 2500-3000 në zonat pranë qendrës dhe te televizioni, që është aktualisht zona më e shtrenjtë e Tiranës.

Shtrenjtimi i çmimeve është reflektuar edhe në indeksin që Numbeo përditëson çdo 6 muaj.

Nëse në vitin 2012 Tirana renditej e 49 për sa i përket çmimit të apartamenteve në raport me të ardhurat, në 2017-n kryeqyteti renditej në vendin e 12.

Në gjashtë mujorin e parë të 2018-s, Tirana është ngjitur në klasifikim duke u renditur e shtata (në këtë renditje përfshihen 100 qytetet kryesore të kontinentit Europian).

Pra në 6 vjet është përkeqësuar me 42 vende, teksa çmimet janë rritur me 30-40% krahasuar me 6 vjet më parë.

Po ndërsa çmimet janë shtrenjtuar me ritëm të shpejtë, nuk ka ndodhur e njëta gjë me të ardhurat të disponueshme, gjë e cila ka sjellë edhe rritjen e papërballueshmërisë.

Në 2016-n, rritja mesatare e pagave ishte negative sipas INSTAT, ndërsa në 2017-n, ishte rreth 3%, ndërsa çmimet e apartamenteve u shtrenjtaun me 10-20% në të njëjtën periudhë.

Numbeo përllogarit përballimin e blerjes së një apartamenti duke marrë në konsideratë raportin midis çmimit të një apartamenti dhe të ardhurave të disponueshme.

Kryeqytet më të përballueshme në Europë

Kryeqyteti më i përballueshëm në botë është Rekjaviku, i ndjekur nga kryeqyteti i Europës Brukseli. Apartamentet janë të përballueshme edhe në Kopenhagen.

Në Europën Perëndimore, është më e lehtë përballimi i blerjes së një apartamenti, duke qenë se edhe të ardhurat e disponueshme të familjeve janë më të larta.

Megjithatë, edhe Sofia renditet një ndër kryeqytetet më të përballueshme për blerjen e një apartamenti, ku edhe pse të ardhurat e disponueshme janë ndër më të ulëtat në raport me vendet e tjera anëtare të Bashkimit Europian, ka çmime të ulëta për apartamentet.(monitor)

Kryeqyteti Raporti çmim të ardhura në 6M1 2018

1 Belgrade, Serbia 21.21

2 Rome, Italy 20.74

3 Moscoë, Russia 19.85

4 Paris, France 18.51

5 Tirana, Albania 17.65

6 Prague, Czech Republic 17.06

7 Lisbon, Portugal 16.52

8 Kiev, Ukraine 15.59

9 Skopje, Macedonia 14.81

10 Budapest, Hungary 14.5

11 Stockholm, Sëeden 14.2

12 Sarajevo, Bosnia And Herzegovina 13

13 Ljubljana, Slovenia 12.94

14 Bratislava, Slovakia 12.82

15 Ëarsaë, Poland 11.98

16 Zagreb, Croatia 11.42

17 Pristina, Kosovo (Disputed Territory) 11.21

18 Oslo, Norvegji 11.14

19 Madrid, Spain 11.1

20 Dublin, Ireland 11.04

21 Amsterdam, Netherlands 10.94

22 Bucharest, Romania 10.87

23 Riga, Latvia 10.77

24 Luxembourg, Luxembourg 10.73

25 Athens, Greece 10.47

26 Berlin, Germany 10.38

27 Tallinn, Estonia 10.31

28 Frankfurt, Germany 9.98

29 Sofia, Bulgaria 9.49

30 Copenhagen, Denmark 8.32

31 Brussels, Belgium 7.22

32 Reykjavik, Iceland 6.7