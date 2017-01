Kryeministri Edi Rama u ka prezantuar sot projektin e tij të investimeve publike prej 1 miliard dollarësh, përfaqësuesve të FMN-së dhe të bankave, me anë të të cilit synon të garantojë financime në fusha të ekonomisë.

Ministri i Ekonomisë, Arben Ahmetaj e shpjegoi kështu projektin e paraqitur: “ Nëse shteti me paratë e veta nuk është në gjendje të ndërtojë një spital rajon në Fier apo një rrugë me fonde të buxhetit, nëpërmjet këtij instrumenti do të ketë asete, spitale, rrugë, shkollë për 2-3 vjet dhe nuk do t’i duhet të presë 15 vjet.”

Këtë projekt Rama e paraqiti në 30 dhjetor 2016 para mediave: “… Në këtë drejtim shkon edhe programi i madh i investimeve publike prej 1 miliardë eurosh që do të çelet vitin e ardhëm,- tha Rama, – duke synuar një injektim financiar në ekonomi të një përmase që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në 25 vjet. Së pari, me një impakt transformativ në infrastrukturën rrugore nacionale, në infrastrukturën rrugore turistike, ku tanimë kemi përcaktuar edhe pikat ku do të bëhet injektimi, që nga zona e bregdetit të Jugut, gjithë zona e qarkut të Vlorës, Gjirokastra, Berati dhe zona lart e Thethit. Ashtu sikundër, edhe infrastrukturën rrugore etj.”