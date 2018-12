Në mesazhin që kryeministri Edi Rama u drejtoi mijëra studentëve që po protestojnë para ministrisë së Arsimit nuk mungoi as gjuha e kodeve.

Së pari kryeministri thotë se është “një dorë” që po mëson studentët të refuzojnë dialogun.

“Kujdes nga kushdo ju mëson t’u jepni ultimatume atyre që ju shtrijnë dorën e bashkëpunimit, sepse ju mëson si të bëheni humbës në jetë! Ndërsa kush kujton se një qeveri mund të kuptojë gjuhën e ultimatumeve, ndërkohë që vetë qeveria flet me gjuhën e Dialogut, e ka gabim” – shkruan Rama që e mbyll me një tjetër batutë.

“Në parim jam dakord me pikat tuaja, por secila prej tyre duhet zbërthyer dhe kthyer në një politikë financimi, investimi apo administrimi. ?E kjo nuk bëhet si gjëegjëzë në distancë, po si produkt i punës së përbashkët me laps e me letër. ?Ju e dini vetë, po unë jam me ju, jo me Ariun dhe Ariun se keni në qeveri po brenda e rrotull jush” – shkruan Rama.

Ndërsa sot flet për “arinj që janë rrotull apo brenda studentëve”, një ditë më parë Rama fliste për “komshinj” që po i mbanin ata larg dialogut. I mbetet Ramës të sqarojë kuptimin e këtyre epiteteve.