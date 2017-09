Dy deklaratat kontradiktore që dolën dje nga qeveria nëse punojnë apo nuk punojnë radarët që monitorojnë hapësirën detare, sipas Edi Ramës nuk krijojnë përplasje brenda kabinetit. Sipas tij, çështja u menaxhua keq mediatikisht, por në fakt nuk ka përplasje mes dy ministrive.

“Ju s’e keni vënë re letrën që nuk është letër e Ministrisë së Mbrojtjes, por është e përbashkët e dy institucioneve. Qëllimi nuk ka qenë përplasja mes dy institucioneve, por është menaxhuar keq nga ana e marrëdhënieve me publikun” tha Rama në një takim me gazetarët në Velipojë. Sipas kryeministrit, territori është pastruar tani nga kanabisi dhe lajmet qw dalin janw propagandw.

“Jemi në kushtet, që siç e konfirmojnë partnerët, territori është tërësisht i pastruar nga kjo mortje dhe të gjitha këto që ndodhin në pikëpamje të transportit dhe lufta me trafikuesit është inerci që do vazhdojë dhe një kohë të shkurtër dhe do minimizohet edhe kjo. është një histori që nuk do bëjë një lajm” u shpreh Rama.

Një ditë më parë në media u publikua raporti i firmosur nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Haki Çako. Policia pretendon se radarët nuk punojnë dhe se nuk kanë dhënë informacion për gomonet me hashash. Nga ana tjetër, Qendra Ndërinstitucionale Operacionale hodhi poshtë deklaratat e policisë, duke dhënë garanci se radarët anë punuar në çdo rast dhe nuk mbajnë përgjegjësi për gomonet që ikin drejt Italisë.