Rreth 90 minuta ka zgjatur takimi i kryeministrit Edi Rama me kancelaren gjermane, Angela Merkel. Në përfundim të takimit ata kanë mbajtur edhe një konferencë për shtyp. Mësohet se kancelarja gjermane është shprehur optimiste sa i përket integrimit të Shqipërisë në BE, por sa i përket rekomandimit të KE-së për hapjen e negociatave, gjithçka do të vendoset në muajin qershor.