Për më shumë se 30 minuta kryeministri Edi Rama reshtoi para kameras ministra e drejtues institucionesh që janë pjesë të Shtabit të Emergjencave apo të Zyrës Operacionale të Situatës, siç e ka quajtur ai. Anëtarët e kësaj zyre folën për angazhimin e strukturave shtetërore.

Për shembull, ministri i Transporteve, Sokol Dervishaj tha se ka probleme me furnizimin me ujë, por sqaroi se kjo vjen jo për faj të Ndërmarrjeve te Ujësjellësave. Ministri i Energjisë, Damian Gjiknuri tha se ka probleme me furnizimin me energji, por u justifikua duke shtuar se kështu ndodh edhe në vende të zhvilluara të botës kur ka stuhi dëbore.

Ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, justifikoi mbylljen e shkollave me situatën gripale dhe aspak me të ftohtët dhe me mungesën e ngrohjes nëpër shkolla.

Në përgjithësi të gjithë raportuan për ndëryrje të suksesshme, edhe pse dhjetëra fshatra në veri të vendit janë të izoluar dhe në shumë rrugë kalimi bëhet vetëm me zinxhirë, ndonëse dëborë nuk bie me prej 4 ditësh.

Suksesin në menaxhimin e situatës e njohu edhe kryeministri Edi Rama. Ai nuk harroi të justifikonte daljen në media në një situatë të tillë, e po ashtu as t’ia faturonte qeverisë së shkuar atë çfarë kjo qeveri nuk po bën për të menaxhuar si duhet kaosin që ka shktuar moti. Ja si u shpreh kryeministri Rama:

“Shumëkush mund të thotë “detyrën po bëjnë”, por është e vërtetë që në këto kushte falenderimet janë me vend kur ka një angazhim kaq efikas të një strukture të tërë që kemi punuar prej kohësh për ta bërë të koordinueshme, që në të kaluarën ka shkaktuar pasoja të rënda. Ashtu siç bëmë tani me kapërcimin e kësaj situate, do të ulemi përsëri për të folur për cfarë nuk ka funksionuar, në mënyrë që edhe Shqipëria të ketë një mekanizëm reagimi shtetëror me standarde, që edhe në këtë aspekt kemi trashëguar një prapambetje historike”.

Nga moti i ftohtë në vend, veç izolimit të veriut, rrezikut në dhjetëra akse kombëtare dhe parazilimit të sistemit shkollor, kanë humbur jetën tre persona.