Edi Rama bëri një listë me kundërshtarët e reformës në drejtësi, duke folur para familjaërëve të viktimave të 21 Janarit. Në pozitat e “misionarit” të vetmuar, Rama futi në listë jo vetëm politikanë dhe gazetarë, por edhe agjentë të huaj. “Në këtë luftë ka njerëz të pushtetshëm të pasur dhe shumë të pasur të vendosur të bëjnë çmos, më shumë se të pamundurën për të ruajtur kokën e tyre, duke e penguar këtë projekt kombëtar ardhmërie” u shpreh Rama duke rreshtuar armiqtë e reformës si më poshtë:

1) politikanë

2) gjykatës

3) prokurorë

4) zyrtarë

5) biznesmenë

6) botues të falimentuar

7) komentatorë të mirëpaguar

8) fuqi të huaja

9) spiunë të tyre

Prej vitesh, Edi Rama ka krijuar imazhin e politikanit që kërkon me padurim të bëhet reforma në drejtësi. Pavarësisht luhatjeve, ia ka dalë të bindë publikun se ai është në anën e reformës dhe se nuk ka frikë nga drejtësi, ndërsa kundërshtarët politikë, me mjeshtëri i ka nxjerrë si bllokues.

Por së fundi, një nismë për ndryshimin e rregullores së parlamentit, që e bën më të vështirë arrestimin e deputetëve u duk si shenjë e qartë e frikës së Edi Ramës nga drejtësia, pasi Prokuroria Speciale mendohet se do të krijohet në mars. Për këtë arsye kryeministri ka përsëritur edhe njëhere listën e armiqve të reformës në drejtësi, duke u vetërreshtuar në anën reformës, të paktën në fjalime.