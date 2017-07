Kryeministri Edi Rama në ‘Komunikimin Javor”, është shprehu se gjatë mandatit të dytë të qeverisje do të investojë në infrastrukturë.

“Për sezonin e ardhshëm do të ketë përfunduar realizimi i projektit në Himarës, Vunoi, Jalës, Dhërmiut të vjetër dhe plazhit poshtë në Dhërmi. “Rilindja Urbane” do shtrihet si zgjerim i potencialeve turistike. Program kombëtar për rilindjen urbane. Në hartën e turizmit do të hyjë edhe zona e Dibrës. Do të financojë rrugën e re Delvinë-Kardhiq. Do financojmë rrugën e re Milot-Lezhë. Do financojmë rrugën e Thethit” – tha Rama.