Edi Rama e cilësoi Ilir Metën si një mbështetës të PD-së, pa qenë i selisë blu.

Duke komentuar sot zgjedhjen e Presidentit të ri, Rama tha se edhe pse PD do kishte mudnësi të votonte një president që i ka mbështetur, sërish do e votojë mazhoranca.

“Më me PD, pa qenë i PD, as PD nuk e gjente dot. Do shkojmë ta votojmë se dhe duke votuar presidentin për llogari të PD, do ta votojmë ne”, tha Rama.