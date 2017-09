Edi Rama deklaroi se gjëja më me vlerë që mund të ketë bërë Lulzim Basha si kryetar i opozitës është marrëveshja e 18 majit.

“Nëse Lulzim Basha ka bërë një gjë me vlerë për këtë vend si kryetar i opozitës, është marrëveshja e 18 majit.” – u shpreh Rama në emisionin “Top Story”.

Sipas Ramës, kjo marrëveshje mundësoi një palë zgjedhje më të qeta se ato të mëparshmet.

“Zgjedhjet nuk kishin asgjë për t’u shqetësuar. Në këto zgjedhje nuk kishte as tension, as fytyra të mëdha e as banderola të partive rrugëve.”- u shpreh Rama.