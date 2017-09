Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka postuar një foto ku duket kryeministri Edi Rama në krah të kryetarit të Bashkisë së Elbasanit Qazim Sedini duke takuar një person tjetër. Sipas Bashës ky është Petrit Çela i shpallur në kërkim pas goditjes me makinë të blinduar të një automjeti të policisë. Sipas Bashës në makinë qëndronte djali i tij Sueli edhe ky i shpallur në kërkim.

“Ja ku buron guximi dhe pushteti i bandave kriminale. Makina që goditi policinë mbrëmë në Elbasan është në emër të Petrit Çelës që po shtrëngon duart me Edi Ramën në prani të kumbarit Qazim Sejdini. Policët e ndershëm të Elbasanit denoncuan mbrëmë se i biri, Sueli ishte ne fakt ne makine, së bashku me dhëndrin e Sejdinit. Edhe Edi Rama e di mire, por kjo është zgjedhja e tij; shtrengimi i duarve me krimin, per te siguruar vota ne zgjedhje” – shkruan Basha.