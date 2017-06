Pas mbylljes së fushatës elektorale të PS-së një Vlorë, Rama ishte i ftuar në emission “Top Story”. Aty ai foli për koalicionin e prishur me Ilir Metën. Kryeministri Rama tha se ai kishte që në shtator që i kërkonte Metës koalicion. Mirëpo sipas tij, Meta i tha vetëm “prit”. Kryeministri u shpreh se pas 25 qershorit, e vetmja gjë e sigurt është që LSI-ja do jetë opozitë.

“Unë nuk jam prishur me LSI në asnjë moment. Kam kërkuar që në shtator që të bëjmë koalicionin me Ilir Metën, por përgjigjja ishte strategjike ‘prit’. Kur kam ngritur këtë problem nuk e kam me LSI. Konfliktin e filloi LSI”, – u shpreh Rama.