Kryeministri Rama po e orienton protestën e opozitës si një protestë kundër vetingut dhe reformës në drejtësi.

Prandaj sot ai i është bashkuar disa organizatave të ashtuquajtura të shoqërisë civile që veprojnë si satelitë pranë tij, për të ndërmarrë një fushatë kombëtare ku qytetarët të nënshkruajnë peticionin për vetingu.

Përmes një postim në faqen e tij në Facebook, Rama prezanton edhe një web-faqe të re (shpetovetingun.al), ku fton qytetarët të nënshkruajnë me një klik.

“Çmoj shumë po ashtu angazhimin e shumë organizatave të shoqërisë civile, të cilat kanë vendosur të dalin e ta mbështesin zbatimin e ligjit të Vetingut, duke mbledhur firma në rrugët e qyteteve tona. Unë jo vetëm e mbështes peticionin e tyre dhe inkurajoj çdo qytetar ta firmosë, por ju inkurajoj të gjithëve të firmosni edhe peticionin online për të bashkuar zërin tuaj me zërin e historisë së përmbysjes së sistemit të kalbur të (Pa)drejtësisë që nuk e lejon Shqipërinë të bëjë shtet. Me një klik secili dhe secila prej jush ndihmon atdheun tonë dhe u shërben fëmijëve të këtij vendi, në këtë moment kyç të historisë sonë të përbashkët: Forca miq, Drejtësia do të bëhet Shqipëria do të bëhet”, shkruan Rama në facebook.

Ndërkohë nëse klikon në faqen ëëë.shpetovetingun.al ajo nuk punon.