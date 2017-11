Pasi e shpëtoi nga burgu, Edi Rama nuk i ka folur më Saimir Tahirit. Në Studion e Hapur me Eni Vasilin, kryeministri pranoi se që pas arrestimit të Orest Sotës, ai nuk ka folur më me ish-ministrin (dikur besnik të tij) dhe me këtë rast iu shmang shpjegimit për 863 mijë euro që u gjetën bashkë me patentat e ish ministrit në një makinë.

Kur u pyet se pse patentat e Tahirit u gjetën në një makinë me 863 mijë euro, kryeministri u shpreh: “Unë mund të kem 100 ide, por nuk e kam kurajën të them kjo është kështu e ashtu, siç e marrin shumë kolegë tuaj që thonë këto lekët janë prova, i ka marrë këtu ia dha atij atje kjo është histori kazani. Por kjo është histori gjykimi që duhet ta shkruajnë dy palë, prokuroria nga një anë dhe Saimir Tahiri me avokatët nga ana tjetër dhe gjykata do thotë kush është më i besueshëm” – u shpreh Rama.

“Unë do të duartrokas i pari vendimin e drejtësisë”, – u shpreh Rama duke shtuar: “Çdokush që kalon moshën e parashikuar nga ligji është përgjegjës për veprimet e veta. Çfarë përgjegjësie mund të mbajë një prind shumë i mirë, se fëmija bën një krim”.