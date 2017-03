Kryeministri Edi Rama ka mohuar që largimi i ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri të ketë ardhur si pasojë e presioneve apo ndonjë kërkese nga ndërkomëbatret.

Rama mohon që kjo lëvizje të ishte pjesë e dakordësisë me Ilir Metën.

Në studion e Top Story, Rama i mohoi të dyja këto opsione.

“As njëra dhe as tjetra. Unë kam folur me bashkëkryetarin e kolaicionit (Ilir Metën). E kam njohur me këtë ide. Nuk ka lidhje as presioni ndërkombëtar dhe as marrëdhëniet me Metën” –tha Rama.