Nga Dibra ku ka qenë në takimin e radhës elektoral, kryeministri i ka bërë thirrje punonjësve të administratës mos të tremben nga hija e askujt.

“Iu them të gjithëve që këto janë ditët tuaja, mos dëgjoni askënd që iu bën presione dhe iu tremb me hijen e kushedi se kujt. Të gjitha hijet do të avullojnë në 25 qershor. Të njëjtën gjë iu them dhe punonjësve të policisë dhe gjithë punonjësve të shtetit, të mbarojnë detyrat, të mbarojnë orarin e punës dhe të shkojnë derë më derë t’ju thonë të votojnë për Partinë Socialiste”, – tha Edi Rama.