Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është pyetur nga gazetari Sokol Balla në Top Story për përgjigjen e dhënë nga Ilir Meta se “i mbështet protestat paqësore, por jo ultimatumet”. Basha tha se “nuk e dinte çfarë kishte thënë Ilir Meta, por tani kishin mbetur vetëm dy rrugë. Rruga e parë është një refkletim, një rrugë evropiane që me anë të një qeverie teknike të shkojmë drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Rruga tjetër është ajo e përballjes. Do të jetë opozita dhe qytetarët që do t’i tregojnë vendin atyre që do të kërkojnë të mbajnë zgjedhje fasadë.”

A do të hyjë PD në zgjedhje në këto kushte?

“Zgjedhje pa opozitën mbahen vetëm në vende diktatoriale. Në Shqipëri, zgjedhjet ose do të jenë me opozitën, ose nuk do të ketë zgjedhje. Zgjedhje fasadë dhe me kriminelë nuk do të ketë” - tha Basha.