Nëse Edi Rama nuk arrin të bëjë dot qeverinë dhe PD-së do t’i duhen votat e LSI-së për të bërë sërish bashkë qeverinë. Çfarë do të bëjë Lulzim Basha? Në një intervistë për gazetarn Eni Vasili në News24, Basha thotë se PD do të qeverisë me një plan Shqipërinë dhe me ekzekutimin e këtij plani nuk ka asnjë kompromis.

“Nuk do të ketë asnjë kompromis. Ne nuk do të bëjmë kompromise në kurriz të asaj që shqiptarët presin dhe meritojnë. I vetmi plan që e garanton këtë, dhe në fakt i vetmi plan në fushatë, është programi ynë ekonomik” – thotë Basha.

E mohoni në mënyrë kategorike një marrëveshje apo një koalicion pas zgjedhor me LSI?

“Unë kërkoj dhe kam bindjen se shqiptarët do të votojnë PD, koalicionin tonë opozitar për të zbatuar këtë plan ekonomik, i vetmi plan në fushatë. Nuk është se e mohoj. Unë pres që PD të qeverisë vendin pas 25 qershorit dhe të zbatojë planin ekonomik” – këmbëngul Basha.