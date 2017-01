“Ai që planifikon të sulmojë Serbinë dhe republikën serbe duhët të dijë se kështu e ka sulmuar edhe Rusinë. Nuk është viti 1995 apo 1999 dhe Rusia nuk do të lejojë asnjë aggression të ri ndaj serbëve. Beogradi dhe Banjallula mund të llogarisin përkrahje maksimale të Federatës Ruse”. Gazeta Pravda shkruan se kjo është porosia që presidenti rus Vladimi Putin i ka dërguar Beogradit pas tensionimit të marrëdhënieve me Kosovën, pas incidentit me trenin. Ky qëndrim, sipas gazetametro.net i është përcjellë edhe Shqipërisë e Kroacisë.