Kryeministri Edi Rama po kalon ditë “të trazuara” këto kohë për shkak të skandalit “Tahiri”. Vetë kreu i mazhorancës ka zgjedhur të heshtë pas arrestimit të Orest Sotës me 863 mijë euro dhe 2 patenta të ish-ministrit të Brendshëm. Nuk dihet kush e ka këshilluar të ndjekë këtë rrëugë, por njëri prej të besuarve të tij ndodhet këto ditë në Tiranë. Ai është pikërisht ish-kryeministri britanik Toni Bler. Sipas gazetarit Artan Hoxha, Bler po qëndron prej disa ditësh në hotel Sheraton në kryeqytet.

“Sot pasdite ndersa takova nje zyrtare te BE¬se ne ambjentet e hotel Sheraton, me ra ne sy kontrolli i perforcuar i hotelit dhe prezenca e madhe e trupave te policise e Gardes. Kureshtja e profesionit me beri qe te interesohem kush ishte ky personazh qe kishte blinduar hotelin. Dhe e dini kush na ka ardhur ne keto dite te trazuara?!!! As me shume dhe as me pak, por Ishkryeministri britanik Tony Blair…, Pse ka ardhur?!!! Pse pikerisht ne keto dite me mot te trazuar?!!!…. Kalofsh bukur mister Tony…” – shkruan ndër të tjera gazetari Hoxha në një postim në rrjetet sociale.