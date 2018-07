Blogues são tão importantes para o meu dia a dia trabalhando online, eu não poderia ficar sem o meu blogue. Então você acha que os blogues não são uma parcela enorme do marketing, porém o seu errado, eles são uma chave para qualquer 1 começando on-line porque eles podem formar a maneira pela qual você aprende e progride como um comerciante de sucesso. Quando comecei a trabalhar em linha há pouco mais do 3 anos, comecei a aprender a cerca de blogs e paguei uma quantia razoável para saber as mais apetecíveis formas possíveis de ganhar dinheiro blogando, mas este problema foi que todos me disseram para utilizar blogs gratuitos (é assim que fez dinheiro, me vendendo algo que poderia ganhar dinheiro de graça) Eu recomendo de que você não use blogs gratuitos se quiser saber como manter um blogue e criar um, contudo também será muito melhor se você tiver seu próprio nome de domínio e for fácil de lembrar para outras pessoas que pesquisam em seu blogue. você ainda pode obter dinheiro usando sites por blog, mas se o visitante puder aforrar o pouco de valor que luta para um nome de domínio e conta do hospedagem, o presente é este caminho que você deve seguir, ele também colocaria seu blogue mais cafifa nos sistemas de busca se você comprar este nome de domínio por mais de 1 ano, para este Google e outros motores de parecer parece de que você foi sério sobre o seu site visto que você comprou o domínio por muitos anos do que apenas 1, e no próximo ano você não terá este domínio É especialmente por isso de que parece melhor para os motores. Estes blogs são uma grande parte da Internet e os mecanismos de pesquisa os amam, certifique-se de disparar um blogue sobre um produto que você ama e dê o máximo de valor permitido, começando os blogs com antecedência, como eles podem vir a levar algum tempo até mesmo que você veja os resultados. seu trabalho e não espere obter qualquer tráfego nenhumas qualquer esforço de sua própria parte, você ainda precisará usar sitios de redes sociais, artigos, backlinks, postagem no fórum e bastante mais para ter seu site classificado no google, não foi fácil 1 caminho a tomar e você vai passar muito tempo postando e trabalhando insensível em backlinks. Certifique-se de obter seus backlinks com sites de alta página classificados saiba como eles vão dar ao seu blogue uma classificação mais máxima e empurrá-lo para cimo no ranking mais rápido. Então, como seu blog ganharia dinheiro? Há uma forma quase infinita de ganhar dinheiro com o seu blog, mas eu acho que este mais popular tem que ser o Google AdWords, eles apenas tem problema com este Google é que eles não se importam usando você e seu blogue e com certeza não precisam por você, então suas regras são bastante rígidas e um pé fora do lugar e eles vão acabar com o visitante no ato e qualquer dinheiro de que seu blogue tenha feito até então nunca chegará à sua conta bancária, então seja muito cuidadoso com este que o visitante faz usando o AdWords e nunca clique em um anúncio no seu blog nem uma vez!!!!! criarumblog CONFIE EM MIM…. Uma das maneiras que eu gosto de ganhar dinheiro com meu blog foi falar sobre novos programas que eu participo, eu falo sobre isso no meu blog e meus leitores se inscrevem em mim, eu os treino e todos nós ganhamos dinheiro, contudo começou do escrever a respeito de isso no blog! O presente é apenas 2 formas de ganhar dinheiro blogando, mas tais como eu disse antes, andam centenas por maneiras e você vai achar o que funciona melhor para o visitante! Por que os blogs são tão importantes? visto que para mim eles ganham dinheiro e fazem os indíviduos se juntarem ao que faço e eu as amo, elas parecem ótimas, dão informações incríveis e incríveis, e como elas ganham dinheiro? Bem, do muitas formas, o Google AdWords foi apenas 1 deles e a promoção de seus negócios é especialmente um outro. Saia lá blogando tais como vê este que o visitante pode realizar!