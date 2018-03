Politologu Afrim Krasniqi i ftuar në “Tonight Ilva Tare” në Ora News thotë se ka deputetë me pasuri 14 mln euro pa punuar një ditë.

“Imagjinoni të kontrollojmë pasurinë e politikanëve. Unë po shoh këto ditë deklarimet e pasurisë së deputetëve. I besoj shumë deklaratës që Inspektoratit të Lartë nëse do t’i përballet ku pasuri do të kontrollohet për herë të parë pa short. Unë kam kontrolluar 4 deklarata dhe e kam lënë.

Njëri kish 13 mln euro dhe tjetri 14 mln euro dhe nuk kishte punuar tërë jetën dhe shkon i kërkon qytetarit nëse ka paguar dritat në periferi, ne i kemi në Parlament. Kërkojua që të japim burimet e pasurive dhe shihni se si bëhet pastrimi. Këto janë reformat e mëdha.”, -tha Krasniqi.