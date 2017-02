Një deklaratë e kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Bashës në Top Story ka rikthyer edhe njëherë vëmëndjen nga Arben Ndoka, i forti i Lezhës që u bë deputet në PS. Emri i tij është përmendur sërish për rrahje, por kësaj radhe bëhet fjalë për ish deputetin e PS, Agustin Marku i cili u dhunua mesditën e djeshme në Lezhë.

“Edi Rama vazhdon t’i falet Arben Ndokës, i cili vazhdon të jetë njishi sot në Lezhë. Ai ka rrahur sot me shqelma edhe një socialist atje”- tha Basha një natë më parë.

Ngjarja është regjistruar nga policia megjithëse ish deputeti nuk ka guxuar të bëjë denoncim. Sipas Bashës ka qenë Arben Ndoka që ka rrahur ish deputetin dhe ish-kreun e kësaj partie në Lezhë, aktualisht nënkryetar i Qarkut të Lezhës, Agustin Marku. Ngjarja ka ndodhur në një kafene në lagjen “Skënderbeg” në Lezhë. Sipas njoftimit të policisë kanë qenë dy të rinj, K.Ndoka 21 vjeç dhe S.Ndoka 18 vjeç që janë shpallur në kërkim për ngjarjen. Dy të rinjtë janë nipërit e ish deputetit socialist, Arben Ndoka

Agustin Marku nuk ka bërë kallëzim për rrahjen, megjithëse ka përfunduar në gjendje të rëndë në spital. Ish deputeti socialist konfirmon incidentin, por thotë se nuk ka dijeni për personat që e kanë bërë dhe për motivet.

NJOFTIMI I POLICISË

Më datë 20.02.2017, u referuan materialet hetimore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe punohet për kapjen e shtetasve: K.N. 21 vjeç dhe S.N. 18 vjeç, të dy banues në Lezhë. Këta 2 shtetas dyshohet se rreth orës 13:30, në lagjen “Skënderbeg” të qytetit Lezhë, para një lokali, për motive të dobëta kanë goditur me mjete të forta, shtetasin A.M. 54 vjeç, banues në Lezhë, me detyrë N/Kryetar i Këshillit të Qarkut Lezhë.

Pas ndihmës së nevojshme mjekësore në Spitalin Rajonal Lezhë, shtetasi A.M. ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale për dy vëllezërit u referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë për veprat penale “Kanosja”, “Dëmtime të tjera me dashje” dhe “Goditje për shkak të detyrës”.

Sipas njoftimit të policisë dy persona janë shpallur në kërkim për rrahjen, por në vendin e ngjarjes dyshohet se ka qenë edhe një person tjetër i paidentifikuar ende.