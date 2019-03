Pjerin Ndreu në një intervistë në studion e ABC NEWS ka shprehur dakortësinë me strukturat e Partisë Socialiste në Lezhë që të jetë kandidat në zgjedhjet e 30 qershorit.

Interesit të gazetares, se cili do të jetë fati i zgjedhjeve, ai iu përgjigj se e di se çfarë do të ndodh. Ndreu në fjalën e tij u shpreh se tashmë data e dasmës është ndarë.

Ndërkohë pyetjese se nëse nuk vjen dhëndri Ndreu i devijojë duke thënë se ka kandidate të tjerë. Gjatë intervistës ai konfirmojë edhe që do të kandidojë për bashkinë Lezhë .

” Besoj se po. Akoma nuk është përfundimtare, por me strukturat e PS në Lezhë jemi dakordësuar dhe ka pëlqime dhe në qendër që të jem unë kandidati për zgjedhjet e 30 Qershorit.

Për shumë arsye. PS ka 3 mandate që nuk e drejton Bashkinë e Lezhës. Jo për faji e saj, por për një farë kombinacioni që kemi pasur me LSI.

Ne e kemi fituar në 2007-n me PD-në, pastaj ata gjetën strehë te PD dhe ikën atje. Pastaj u kthyen prapë te ne. Ne si PS kemi tre mandate që nuk e drejtojmë, çka ka rezultuar fatale për jetën shoqërore të Lezhës.

Kanë destabilizuar komplet rolin menaxherial të Bashkisë, duke e kthyer në një bashki rrëmujë me një menaxhim katastrofë”

“Unë mendoj se do ketë kundërshtar edhe nga PD. Unë jam përgatit dhe vazhdoj të përgatitem për kundërshtar dhe për të fituar me kundërshtar. Nëse ata vendosin vetë ose me urdhër partiak të dalin nga loja kjo nuk është çështja ime”