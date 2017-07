Vlerësimit negativ me tone të ashpra që Monika Kryemadhi i bëri koalicionit me Partinë Socialiste, Edi Rama iu përgjigj duke thënë se koalicioni me LSI-në pati një rol të rëndësishëm për vendin.

Rama i jep këtë vlerësim koalicionit, edhe pse u shpreh se Ilir Meta u “çmend në një fazë të caktuar”.

Rama deklaroi se LSI po vepron gabim duke sulmuar Partinë Socialiste, pasi në vend të lëshimit të këtyre akuzave, mund të merrnin meritat për kontributin e tyre.

“Unë jam ai që isha pavarësisht se deri më sot ishim në koalicion. Unë jam ai që thosha se koalicioni ka pasur rol të rëndësishëm për vendin, dhe kontributi i Metës ka qenë… nuk më pengon fakti që Meta u çmend në një moment të caktuar, që të ndryshoj mendimin për kontributin e tij. Pa votat e LSI-së ne nuk do bënim reformat kryesore. Dhe në vend që të marrin meritat për kontributin, godasin meritat e tyre.” – u shpreh Rama në emisionin “Top Story”.

Kryeministri theksoi sërish se e vlerëson shumë punën e bërë me LSI-në, ndërsa nuk harroi të thumbonte Ylli Manjanin, ministrin më kritik me të cilin ka bashkëpunuar në qeverisje.

“Unë prapë e vlerësoj shumë punën që kemi së bashku. Sa i përket ministrave të LSI-së, i kam falënderuar që të gjithë, por nuk do të më mungojë asnjë përveç Ylli Manjanit.” – u shpreh Rama.

Ky qëndrim i Edi Ramës vjen pas sulmit të ashpër që Monika Kryemadhi, në cilësinë e kryetares së LSI-së, i bëri atij. Kryemadhi deklaroi më parë se LSI do të bëjë qëndresë dhe opozitë të pashembullt.