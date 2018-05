Partia Demokratike vazhdoi me akuzat ndaj ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj. Sipas saj, ministri ka gënjyer më 7 tetor 2010, kur tha se vëllai i tij, Agron Xhafaj e ka vuajtur dënimin.

Në një deklaratë për mediat, deputeti demokrat Ervin Salianji shtroi disa pyetje për ministrin e Brendshëm:

“A është rehabilituar Agron Xhafaj, edhe pse nuk ka bërë asnjë ditë burg? A bën një jetë normale përballë ligjit? A e vazhdon Agron Xhafaj aktivitetin kriminal? A ka përgjegjësi ligjore, politike dhe morale nëse Agron Xhafaj koordinon trafikun e drogës në Shqipëri?”

Sipas Partisë Demokratike, Agron Xhafaj nuk ka vuajtur asnjë ditë nga dënimi i dhënë në Itali për trafik droge, dhe as nuk ka qenë subjekt i masave që parashikon ligji Antimafia.

Sipas deputetit demokrat, së shpejti do të ketë fakte të reja.

PJESE NGA DEKLARATA:

Duke i qëndruar deklaratës së 7 Tetorit 2010, Fatmir Xhafaj rikonfirmoi 3 ditë më parë, se “e ka ndihmuar vëllanë t’i rikthehet jetës normale, pa asnjë rekord negative përballë ligjit”. Por a mund të arrihet kjo, kur ai nuk ka bërë asnjë ditë nga dënimi dhe kur ka vazhduar të jetojë më paratë nga trafiku ndërkombëtar i drogës, pasuri e cila nuk është cënuar nga pengimi i ligjit Antimafia?

Është aksiomë se kur pasuritë e vëna përmes aktivitetit kriminal të trafikut të drogës nuk sekuestrohen, ato shërbejnë si burim financimi për vazhdimin e aktivitetit kriminal.

Partia Demokratike pyet sot Fatmir Xhafajn:

A i qëndron deklaratës se i vëllai ka një jetë normale dhe pa asnjë lloj rekordi negativ përballë ligjit.

A mund të arrihet kjo, kur pasi ke kryer një krim të rëndë si trafiku ndërkombëtar i drogës, nuk ke vuajtur asnjë ditë dënim?

A mund të arrihet kjo kur nuk goditet produkti i krimit, pra pasuria e paligjshme?

Prej disa ditësh Partia Demokratike e ka pyetur Fatmir Xhafajn, nëse Agron Xhafaj është i skeduar dhe nën vëzhgim nga Policia e Shtetit, për shkak të aktivitetit të mëparshëm kriminal në trafikun e drogës?

Heshtja ka qenë përgjigjja e Ministrit Fatmir Xhafaj edhe në këtë rast.

1. Shqiptarët mësuan të vërtetën që Agron Xhafaj nuk ka bërë asnjë ditë burg nga dënimi i dhënë nga drejtësia italiane.

Është e pamundur të besohet se pa vuajtur dënimin, personi i dënuar rehabilitohet, vetëm se i vëllai, pra Fatmir Xhafaj, e ka ndihmuar të reflektojë.

Nëse rehabilitimi arrihej me këshilla dhe reflektime, dhe jo me dënime, atëherë përse ekzistojnë burgjet?

Qëllimi i vuajtjes së dënimit është pikërisht rehabilitimi dhe riintegrimi shoqëror i personit të dënuar.

Pa vuajtur dënimin nuk ka kthim në jetën normale. Pa u futur në burg nuk frenohet aktiviteti kriminal. Këtë rregull e di edhe një fëmijë.

Por Fatmir Xhafaj deklaron se kthimi në jetën normale i një trafikanti ndërkombëtar droge arrihet me reflektim dhe këshilla, pra pa vuajtur dënimin e drejtësisë italiane.

2. Nga ana tjetër, çdo vend normal e shtet ligjor, e përdor ligjin antimafia, jo vetëm për të goditur krimin e organizuar, por edhe për të parandaluar vijimin e aktivitetit kriminal.

Kur krimit të organizuar nuk i goditet pasuria e paligjshme dhe burimi i financimit të aktivitetit kriminal, është e pamundur që parandalohet vijimi i veprimtarisë kriminale.

Me fjalë të tjera, kur pasuritë e vëna përmes aktivitetit kriminal të trafikut të drogës nuk sekuestrohen, ato shërbejnë si burim financimi për vazhdimin e aktivitetit kriminal.

Kjo është arsyeja pse ekziston një Ligj Animafia.

Ndaj Agron Xhafajt nuk është aplikuar as njëra dhe as tjetra. Ai as ka vuajtur asnjë ditë nga dënimi i dhënë, dhe as nuk ka qenë subjekt i masave që parashikon ligji Antimafia.

Prandaj Fatmir Xhafaj duhet t’i përgjigjet sot disa pyetjeve që bëjnë të gjithë:

1- A është rehabilituar Agron Xhafaj, edhe pse nuk ka bërë asnjë ditë burg nga dënimi i tij dhe pavarësisht se ndaj tij Fatmir Xhafaj ka zgjedhur të mos e zbatojë ligjin antimafia?

2- A bën ai një jetë normale dhe pa asnjë lloj rekordi negative përballë ligjit, siç ka garantuar publikisht Fatmir Xhafaj?

3- A e vazhdon Agron Xhafaj aktivitetin kriminal të drejtimit të organizatave kriminale të trafikut të paligjshëm të drogës?

4- A ka përgjegjësi ligjore, politike dhe morale Fatmir Xhafaj nëse Agron Xhafaj, pasi u bë “vëllai i Ministrit të Brendshëm”, koordinon veprimtarinë kriminale të trafikut të drogës në Shqipëri?

5- A është Agron Xhafaj një nga bosët e drogës në Shqipëri?

6- A i ka siguruar sot Fatmir Xhafaj paprekshmëri Agron Xhafajt, njëlloj siç bëri dje për dënimin e autoriteteve italiane?

7- A e ka Agron Xhafaj nën urdhra Policinë e Shtetit, si strukturë ndihmëse që i lehtëson veprimtarinë kriminale?

Fatmir Xhafaj duhet të përgjigjet sot!

Shqiptarët kanë të drejtë të mësojnë të VËRTETËN mbi këto pyetje!