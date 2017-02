Kreu i PD-së, Lulzim Basha, është pyetur nga gazetari Blendi Fevziu nëse është në negociata me Ilir Metën. Lideri i opozitës ka deklaruar se nuk po zhvillohen negociata me kreun e LSI-së, por ka ftuar “çdo faktor politik shqiptar që nuk është i lidhur me bunkerin e krimit, bandat, drogën që të marrë përgjegjësi për situatën në vend dhe të zgjedhë në krahun e kujt është. Në krahun e qytetarëve dhe zgjedhjeve të lira, apo në atë të drogës, krimit, bandave dhe zgjedhjeve jo të lira e të ndershme”.