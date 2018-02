Ish-deputeti i PD-së, Astrit Patozi kujton vitin e largët 1991, ku në datë 20 shkurt u rrëzuar busti i Enver Hoxhës. Ai shkruan se para 27 vitesh askush nuk do ta dinte që sot do të ishim në mëshirën e Rilindjes dhe Republikës së Re.

“ATËHERË KUR NUK MUND TA DINIM…

Një kujtim i bukur në vitin e largët 1991. Me një grup studentësh dhe pedagogësh nga Kavaja, pjesëmarrës të grevës së urisë, që kulmoi më 20 shkurt me rrëzimin dhe heqjen zvarrë të bustit të diktatorit. Atëherë, kur askush nuk mund ta dinte dhe as nuk mund ta merrte dot me mend se pas 27 vjetësh do të ishim në mëshirën e “Rilindjes” dhe të “Republikës së Re”, dy gënjeshtrave të mëdha, që të marra së bashku, e largojnë sot pothuajse po aq sa në atë kohë Shqipërinë nga Europa.” – shkruan Patozi.