Ish-nënkryetari dhe ish-deputeti i Partisë Demokratike Astrit Patozi ka shprehur qëndrimin e tij në lidhje me humbjen e zgjedhjeve dhe garën për kryetarin e PD. Në një intervistë për emisionin “Opinion”, Patozi tha se nuk do të garojë për të zëvendësuar Lulzim Bashën në krye të PD-së. Basha nuk i kurseu akuzat për Bashën kur tha se po e merr PD-në dhe po e çon në shtëpi bashkë me kunatin dhe vjehrrin.

“Bashës ia dhuruan PD-në kur u bë kryetar dhe e vodhi atë kur bëri marrëveshjen me Ramën” – tha Patozi.

“Gjithë sa thatë ju janë të vërteta. Është shkruar dhe folur për mua gjatë këtyre ditëve. Unë sigurisht që e kam lexuar me vëmendje dhe sot kam një vendim. Unë nuk do të kandidoj për kryetar të PD-së. Kam dy arsye të forta. Unë nuk do të kandidoj për shkak se PD sot nën drejtimin e Bashës është bërë gati të hapë një farsë elektorale. Do të thotë që çdo lloj gare minimalisht ka nevojë për disa kushte. Zoti Basha në shkelje të rëndë të statutit të PD-së e hedhin në erë që ditën e parë procesin. Akti i parë konsiderimi i vetëngrirë i kryetarit të PD-së. Kjo nuk është vetëm anti-statut por nuk gjendet në asnjë vend të botës”, – theksoi Basha.

Patozi shtoi se: “Basha është sëmundja e PD-së. Edhe Berisha kur humbi iku, ndërsa ky bën garë farsë. Atij ia dhuruan partinë, e vodhi me marrëveshjen me Ramën dhe tani po ndan me vjehrrin dhe kunatin me ato farë listash që bëri”, – tha Patozi.