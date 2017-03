Duket se në politikë nuk gjen të pakënaqur nga mosvotimi i komisioneve të Vetingut. Një ditë pas dështimit, kryeministri dukej në humor, të paktën nga ajo që shkruan në rrjetet sociale. Statusin e nis me një ngacmim ndaj opozitës për kontradiktat me ndërkombëtarët. Pastaj i del batuta me rimë për protestën. “E dëshpëruar kyçja në Çadrën e Kampingut për t’i ikur Fshesës së Vetingut” shkruan Rama, që sot ka një aktivitet në Korçë. Dje në darkë në çadrën e protestës hidhej valle. Nuk dihet ç’bëhej në selinë e LSI-së.