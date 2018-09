Parlamenti Europian do të votojë sot rekomandimin e Komisionit për liberalizimin e vizave për Kosovën.

Votimi do të konfirmojë mandatin për fillimin e bisedimeve me vendet anëtare të BE-së. Pas këtij hapi do Kosovës do t’i duhet edhe miratimi nga Këshilli i Ministrave të Brendshëm të vendeve anëtare. Raportuese do të jetë eurodeputetja Tanja Fajon.

Pas miratimit në Parlamentin e Kosovës të marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi, Komisioni Europian dha më 18 korrik rekomandimin për liberalizimin e vizave.

Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, që nuk gëzon të drejtën e lëvizjes së lirë në zonën Schengen.