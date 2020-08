Ditën e shtunë parashikohet mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira.

Reshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal në mesditë në zonën veriore dhe pjesërisht në atë qëndrore.

Era do të jetë nga Veriperëndimi-Jugperëndimi me shpejtësi 1-10m/s e shoqëruar me një valëzim të forcës 1-2 ballë.