200 koka derrash se bashku me të brendshmet e kafshëve janë hedhur në lumin Ishëm duke krijuar një dëm të konsiderueshëm medisor në rrjedhën e lumit. Nga fotot mund të kuptohet qartë situata e rëndë e krijuar në brigjet e lumit nga 200 kokët e kafshëve të ngordhura. Si të mos mjaftonte kjo, mishi i kafshëve të ngordhura po përhapet në zonën përreth edhe nga qentë, duke krijuar Ishte një banor i zonës që zbuloi ngjarjen pasi qeni i tij i ka çuar në shtëpi një kokë derri. Kokat janë në dekompozim e sipër ndaj banorët kërkojnë marrjen e masave per parandalimin e një epidemie si dhe ndëshkimin e personave që kanë hedhur kafshët në këtë mënyrë. Kokat e derrave janë të matrikulluara gjë kjo që mundëson identifikimin e familjes që merrej me kafshët.shqetësim në zonën përreth.