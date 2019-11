Pamje apokaliptike nga Venecia, qyteti i maskave i përmbytur dhe me 2 viktima nga përmbytjet

Me ujin që i arrin deri në gjunjë, kryebashkiaku i Venecias ecën nëpër qytetin e përmbytur një ditë pas baticës rekord, e cila arriti kulmin me 187 centimetra.

“E gjithë kjo është efekti i ndryshimeve klimatike”, deklaron ai.

“Një katastrofë. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të fotografojnë dëmet e pësuara për kompensimin. Do shpallim gjendjen e krizës dhe të emergjencës”.

Venecia zgjohet dhe gjen një tjetër super-baticë, afërsisht 1 metër e 50 cm. Vetë Qendra e baticave është bërë viktima e stuhisë, që ka dëmtuar linjat telefonike, dhe për këtë arsye mund të kontaktohet vetëm përmes rrjeteve sociale.

Venecia mund të mbetet për ditë të tëra “peng” i baticave të larta të të jashtëzakonshme, të parashikuara deri të premten. Dy persona humbën jetën në Pellestrina.

“Kemi para syve një shkatërrim apokaliptik dhe total, por nuk po e ekzagjeroj me fjalët. 80% e qytetit është nën ujë, dëme të paimagjinueshme, të frikshme”. Kështu deklaroi Presidenti i Venetos i Lega-s, Luca Zaia, në një lidhje me Mattino 5.

Brugnaro: Dëmet të rënda në San Marco“Venecia është në gjunjë. Bazilika e San Marcos ka pësuar dëme të rënda ashtu si i gjithë qyteti dhe ishujt. Jemi këtu me Patriarkun Moraglia për të sjellë mbështetjen tonë, por kemi nevojë për ndihmë nga të gjithë për të kapërcyer këto ditë që po na vënë në provë”, shkruan në “Twitter” kryebashkiaku i Venecias Luigi Brugnaro.

Uji nuk ka kursyer Teatrin “La Fenice”, pushtoi zonat e shërbimit duke e nxjerrë jashtë funksionit sistemin elektrik dhe sistemin kundër zjarrit.



Niveli i ujit në Venecia preku 187 centimetra në orën 22:50 të së martës: është niveli i dytë më i lartë historik pas përmbytjes me 194 cm në 1966. Administrata komunale ka vendosur ta mbyllë çerdhet dhe kopshtet e fëmijëve në qytet dhe në ishujt e Lagunës. Tre autobusë uji u mbytën ndërsa ishin të ankoruar në Sant’Elena, gondolat u shkëputën nga limanet, një zjarr goditi një kabinë elektrike pranë muzeut Ca ‘Pesaro.“Është katastrofë, ne do të kërkojmë shpalljen e gjendjes së katastrofës natyrore. Kësaj here duhet të llogariten dëmet”, deklaroi kryebashkiaku Luigi Brugnaro.

“Ne i kërkojmë qeverisë të kontribuojë – shtoi Brugnaro – dhe të kuptojë se në çfarë niveli është organizimi, sepse këtu ne me të vërtetë rrezikojmë të mos ia dalim më”.



