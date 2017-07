“Partia Demokratike nuk e ka luksin të përçahet”. Me këtë mesazh doli nënkryetari i PD-së Edi Paloka pa mbledhjes së kryesisë ku u miratuan dy kandidaturat për kreun e PD dhe komisioni për zgjedhjet.

Në daljen për mediat, Paloka foli dhe për mbetjen jashtë gare të Astrit Patozit, duke deklaruar se ai zgjodhi të vetëpërjashtohet.

Lidhur me mungesën e analizës për humbjen e zgjedhjeve, Paloka tha se kjo nuk mund të ezaurohet në një mbledhje kryesie dhe se do të bëhet në ditët e ardhshme.

Ndërsa akuzave se procesi është një farsë, numri dy i PD-së iu përgjigj duke garantuar një proces transparent, nga i cili tha ai do fillojë ringritja e PD.

Prononcimi për gazetarët

Paloka: Sot Kryesia u mblodh me dy pika në rend dite, miratimi i kandidaturave që do të garojnë për kryetar të PD dhe krijimi i komisionit që do të merret me të gjithë procedurën dhe me përgatitjen e të gjithë hapave të procesit të zgjedhjeve për kryetarin e PD.

Mungesa e unanimitetit brenda mbledhjes a paralajmëron përçarje brenda PD?

Paloka: Mungesa e unanimitetit do të thotë demokraci, po të ishim unanim do të ishim në diktaturë.

Një proces të ngjashëm ka pasur në 2013.

Në 2013 nuk është ndjekur procedura që u kërkua me këmbëngulje dhe u realizua këtë herë sepse atëherë të tilla ishin kushtet. Berisha kishte dhënë dorëheqje dhe duhej një shpejtësi më e madhe për të reaguar.Nuk është bërë ndonjë debat në Kryesi herën tjetër siç u kërkua këtë herë, as për caktimin e datës dhe as për hapjen e procesit. Megjithatë më mirë që ne i zhvilluam me debat sepse mendimet ishin të ndryshme dhe sigurisht që do të kishte debat. Në fund fare u votua dhe me shumicë u vendos kjo që sapo ju thashë.

A i druheni përçarjes së PD?

Paloka: Nuk e kemi luksin as të përçahemi dhe as të na ikë asnjëri prej nesh. Unë uroj që kjo garë në vazhdimësinë e saj të tregojë realisht se është transparente, është e ndershme dhe kjo besoj do të mbyllë shumë nga problematikat që kanë dalë gjatë këtyre ditëve, dyshimet që janë hedhur.

Po burokracia tek rasti i zotit Patozit a duhej të ndiqej deri në fund, të pranohet kandidatura e tij e shpallur publikisht?

Paloka: Rasti i Patozit ishte i qartë, u diskutua dhe në Kryesi, u bë i qartë. Pati një deklaratë të Patozit, shprehu dëshirën për të kandiduar por me një sërë kushtesh. Po sot deklaroi se kushtet e tij nuk u plotësuan. Për këtë arsye dha mendimin e tij për garën si e sheh ai. Patozi nuk kandidoi, nuk iu plotësuan kushtet që paraqiti dhe nuk kandidoi. Nuk është çështje burokracie, iu kërkua që nëse ishte realisht kandidat duhet të vinte dhe të na thoshte që jam kandidat, kaq.

Si i përgjigjeni akuzave për mungesë analize?

Paloka: Që të bëhet analizë brenda një mbledhje kryesie nuk është kërkesë normale. Pas diskutimeve e hodha në votim si kërkesë që të mos kishim fryrje të një situate artificiale, por në votim nuk u pranua.Kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë analizë.Do të dalin të gjitha përgjegjësitë e zotit Basha, tonat. Do të diskutohen dhe gjatë fushatës.

Skualifikimi i kandidaturave.

Paloka: Midis tyre kishte figura të nderuara, të respektuara. Një pjesë ishin thjesht anëtarë të PD. Kur diskutojmë për kryetarin e PD, diskutojmë për liderin aktual të opozitës, kryeministrin e ardhshëm dhe duhet që të paktën figurat të jenë figura qëndrore, publike, me reputacion të njohur nga të gjithë.Gjithmonë janë bërë seleksionime kandidaturash, nuk kanë kandiduar të gjithë kandidatët që kanë shprehur dëshirën apo kanë paraqitur dokumentacionin.

Akuzat se procesi për zgjedhjet është farsë?

Paloka: Vetëm farsë nuk është.Çdo gjë do jetë transparente, komisioni që u ngrit dhe do merret me procesin zgjedhor do të ketë dhe përfaqësues të kandidatëve që do të jenë në çdo hap propozues, ndjekës të rregulloreve. Nga ky proces do fillojë ringritja e PD.