PD ka thirrur sot në tryezë gazetarët lidhur me paketën antishpifje që pritet të kalojë këtë të enjtë në seancë plenare. Ndërsa e konsideroi këtë paketë nëj çmenduri të qeverisë, Lulzim Basha tha se ky akt i paprecedentë do të votohet nga një Kuvend i cunguar, e që opozita. nuk do e njohë. Kryedemokrati zgjodhi të nisë fjalën e tij me një anekdotë, ndërsa mori si shembull arrestimin e gazetari një gazetar në kohën e luftës në Britani pse e quajti Winston Churchill budalla, Basha tha se situata me të cilën ballafaqohemi sot nuk është një ankedodë.

“Një gazetar e quajti churcil budalla dhe të nesërmen u arrestua. Kur Churchill mori fjalën dhe tha nuk u arrestua se ofendoi kryeministrin po se nxori një secret shtetëror. Kjo me të cilën po ballafaqohemi nuk është një anekdodë. Këtë ftesë nuk e kemi thirrur për treguar solidaritet, apo për t’ju marr në krahët e opozitës.

Pa lirinë e mdias, nuk ka liri politike. Mosinformimi dhe keqinformimi është objektiv i qeverisëdhe Ramës, arrestimeve, presioneve financiare duke ngushtuar informimin. Kjo është një vijë e kuqe e papranueshme për Partinë Demokratike dhe opozitën e bashkuar. Kjo është një luftë e shpallur kundër lirisë së medias. Qeveria po propozon një për të instaluar censurën.

Objektivi ynë është t’i japim vendit një kuadër ligjor për t’i mbyllur derën tranzicionit ndaj medias dhe për ta zhvendosur në standarde europiane në praktika të autonomise dhe lirisë së shprehjes. Nëse cmenduria cohet deri në fund në parlamentin e cunguar, opozita nuk do ta njohë dhe sapo të ketë mudnesinë e qeverisjes për ta zhbërë këtë legjislacion bashkë me shoqatat e gazetareve të pezullojme cdo masë të tille arbitare.” u shpreh Basha.