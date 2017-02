Pas sukseseve së njëpasnjëshme fillimisht me këngëtarin Sean Paul, “No Lie”, një këngë e cila na bëri të kërcejmë që në tingullin e parë, për të vazhduar më pas me “Scared To Be Lonely” në bashkëpunim me DJ-in holandez, Martin Garrix, Dua nuk ndalet më.

Këtë herë ajo është në studiot e Paramount, për të regjistruar këngën e rradhës në bashkëpunim me artistin britanik MNEK. Kjo është bërë e ditur nepërmjet disa postimve në Instagram nga vetë artistët, ku në një foto thuhet se nuk ia u ndjen fare dhe në tjetrën: Kur kënga e rradhës është zjarr…”