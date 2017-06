Janë numëruar kutitë e para në rang vendi.

Nga rezultatet e 103 kutive të para nga 5362 që janë gjithsej vihet re një kryesim i fortë i Partisë Socialiste.

Partia Socialiste konfirmohet forcë e parë në vend me 51.3% të votave.

Partia Demokratike vjen forcë e dytë me 27.4% të votave ndërsa LSI ka deri tani 17.4% të votave.

Shfaqet për herë të parë PDIU me 1 mandat që mund ta ketë fituar në Fier.