Me sa duket përballje me kreun e opozitës Lulzim Basha është kthyer në një lojë fjalësh e batutash. Përballjet e tyre të ashpra duket sikur i përkasin të shkuarës kur vihet re një zbultje e toneve mes tyre. Kryeministri Edi Rama ishte sot paradite i pranishëm në një takim me banorët e Njësisë 5 në Tiranë.Të ulur në një kafene, nuk munguan as batutat e kreut të qeverisë me administratorin e një pallati të zonës që e kishte pseudonimin “Sadam”. Teksa ekzistojnë zërat për një koalicion të mundshëm pas-zgjedhor mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike, indirekt Rama sot ka dhënë një përgjigje.

Rama: A ka shumë votues këtu?

Administratori: Po, ka rreth 900

Rama: Ou? Po qenka si Wall Street këtu. Po demokratë a ka?

Administratori: Demokratët ikën sa e morën vesh që do vish ti

Rama: Pse nuk e morën vesh ata që jemi bashkë tani.