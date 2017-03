Presidenti Bujar Nishani shpjegoi edhe arsyet përse nuk dha dorëheqjen përpara vendimit që mori në lidhje me dekretimin e Xhafajt.

Duke folur gjatë intervistës “5 Pyetje nga Babaramo” në “Report TV”, Nishani theksoi se nëse jep dorëheqjen, do të thotë se nuk është i aftë dhe i zoti të kryej detyrën kushtetuese, pikërisht atë që bëri.

“Unë i mirëkuptoj reagimet e ndryshime. Disa i mirëkuptoj, disa më çudisin. Unë jam në zyrën e Presidentit të Republikës si një institucion që qëndron jashtë reagimeve të partive politike. Nuk jam në zyrën e Presidentit të Republikës për të reflektuar emocionet që vijnë nga partitë politike. E mirëkuptoj emocionin që vjen nga përfaqësues të opozitës sepse e lidhin pikërisht me të shkuarën e kandidatit për ministër, me aktivitetin e tij në Parlament, me qëndrimet politike që ka mbajtur në raport me opozitën, pra, të gjithë këtë qasje të qetarëve që janë në opozitë me qeverinë e mirëkuptoj”- thotë Nishani.

Sipas tij, ajo që e çudit është fakti që njerëz pranë qeverisë janë të mërzitur me dekretimin e ministrit të Brendshëm.

“Megjithatë, ndoshta koha në vazhdimësi do ta tregojë se pse janë mërzitur kaq shumë këta njerëz pranë qeverisë”- tha Nishani.