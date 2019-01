Temperatura minimale, ngrica e në disa vende reshje dëborë. Të gjithë drejtuesit e mjeteve që ndodhen në segmente rrugore ku paraqitet vështirësi duhet të kenë parasysh disa këshilla për mbarëvajtjen e udhëtimit të tyre dhe për t’u ndjerë të sigurt.

1)Jini të kujdesshëm. E keni bërë gati automjetin tuaj?

Besoj se jo, sepse rënia dëborës shpeshherë të zë papritur dhe ndërrimi i gomave nga verore në dimërore zakonisht në Shqipëri është proces i rrallë. Si rënia e dëborës në 70% të akseve rrugore është gjë e rrallë.

Nëse keni pneumatikë universale ose dimërore atëherë jemi në rregull. Edhe kur rruga është me dëborë. Nëse penumatiket tuaj universalë kanë shënimin “M+S” me shenjën “e malit me tre pika”, atëherë përpara!

Por përsëri kujdes, me Kodin Rrugor jeni në rregull, por me “kurthet e dëborës dhe të akullit” kujdes.

Nëse keni goma verore me mirë evitoni udhëtimin në akset rrugore me dëborë.

2) Përpara udhëtimit me mjet hiqni dëborën komplet nga mjeti juaj. Nuk mjafton pastrimi vetëm i xhamit. Një fshesë plastike dhe një paletë e vogël ju bën punë për pastrimin e dëborës dhe nga “tavani” i mjetit.

Dëbora që mund të lini mbi karrocerinë e mjetit në një moment në lëvizje mund të rrëshqasë dhe të krijojë problem për ju në rast frenimi ose mund të shkëputet nga mjeti juaj në bllok dhe mund të dëmtoje kalimtarë, ose mjetet që qarkullojnë pas jush.

3) Evitoni manovrat e ashpra – “butësia” është çelësi i artë kur jeni me mjet dhe qarkulloni në akse rrugore me dëborë.

Fërkimi midis gomës dhe sipërfaqes së rrugës është i vogël dhe fenomeni i rrëshqitjes është pranishëm në çdo çast për të evituar që të mos ndodhë kjo timonin me kujdes dhe me lëvizje të buta, gjithashtu edhe këmba mbi gaz me kujdes pa e shtrënguar dhe sforcuar atë.

E njëjta gjë me frenimin, i cili duhet të jetë i butë për të evituar rrëshqitjen e mjetit.

Provoni të niseni me marshin e dytë duke manovruar me pedalin e freksionit dhe me atë të gazit në mënyrë të “butë”. Pasi filloni qarkullimin mbani një shpejtësi konstante.

Nëse rruga është e drejtë ecni me marsh të lartë.

4) Në ngjitje mos hiqni dorë kurrë, vendosni marrshin e parë ose të dytë dhe vazhdoni me kujdes pa u tërhequr dhe pa ekzagjeruar me gazin, por edhe pa “humbur” shpejtësi.

Edhe nëse ndjeni se mund të rrëshqisni mbani këmbën ngjitur mbi pedalin e gazit dhe lërjani pjesës elektronike të mjetit tuaj “ESP-së” të bëjë pjesën tjetër të punës.

5) Në disheza, përdorni frenimin/motor. Një nga gabimet që bëhen është se frenohet duke konsideruar sikur asfalti është “xham i pastër”.

Për të ngadalësuar është mirë një zbritje e përshkallëzuar e marsheve. Këmba mbi pedalin e frenave ndërkohë e butë.

Dhe gomat drejt në frenim dhe në uljen graduale të marsheve.

6) Qëndroni larg mjeteve të tjera si distancë udhëtimi. Hapësirat e frenimit në rrugë me dëbore, me akull ose rrugë të ngrirë rriten dukshëm për shkak të uljes së ndjeshme të koeficienteve të fërkimit midis gomave dhe rrugës.

Zvogëloni shpejtësinë e qarkullimit edhe pse mund të keni rrugë të drejtë, por në kthesën e parë me siguri do të rriskoni të dilni jashtë rrugës ose pengesa e parë në rrugë do t’ju krijojë vështirësi.

7) Vështroni dhe mos ia ndani sytë mjeteve të tjera atyre që ju parakalojnë ose që janë pas jush.

Duket banalitet, por është thelbësore në udhëtimet në dëborë.

Në mënyrë që të kuptoni cilat janë pikat kritike të rrugës, kur do të vijë ngadalësimi i parë në mënyrë që të keni kohë të merrni masat tuaja të mos përfshiheni në aksident dhe në përplasje.

8) Në rastet e rrugës së mbuluar me dëborë në shtresë të lartë më mirë mos ndiqni gjurmët që mjetet e tjera kanë lenë mbi sipërfaqen e saj.

Gomat thellojnë kanalin e lënë në dëborë nga mjetet e tjera dhe rritet dukshëm rrisku që mund të bllokoheni ose të rrëshqisni.

Nëse dëbora është mjaft e madhe, atëherë është e nevojshme që të montohen zinxhirët e dëborës. Në një rast të tillë gjithmonë në hyrje të akseve rrugore do të gjeni një patrullë të Policisë Rrugore që do ta kërkojë një gjë tillë.

9) Si montohen zinxhirët e dëborës:

Zakonisht zinxhirët vishen në fillim në rrotat aktive që në shumicën e mjeteve janë rrotat e përparme.

Për çdo model zinxhirësh ka një metodë të veçantë fiksimi ndaj është e nevojshme që kjo të dihet përpara se të gjendemi në zonat rrugore, ku dëbora dhe akulli e vështirësojnë situatën.

Në çdo rast duhen zgjidhur nyjet e tyre – pastaj shtrihen zinxhirët përtokë, kalohet nga pas rrotës dhe behet mbyllja me unazat dhe kapset përkatëse.

Pastaj “rrjeta e zinxhirit” shtrihet mirë mbi sipërfaqen e batistradës duke e tërhequr anën e jashtme dhe në fund duke e fiksuar në mënyrë të tillë që të mbetet e tendosur mirë.

Zinxhirët hiqen sapo të kalohet aksi më i vështirë dhe sipërfaqja e asfaltit është pothuaj e pastër, kjo për të evituar dëmtimin e gomave dhe të asfaltit.

10) Kujdes me akullin. Është me i rrezikshëm se dëbora, sepse shpesh është i padukshëm në momentin e parë për drejtuesit mjeteve.

Sapo ndjeni që jeni duke qarkulluar në një rrugë me akull, gjeja e parë që duhet ndërmarrë është ulja e shpejtësisë së mjetit.

Dhe kujdes mos prekni frenat mbi akull…

Udhëtim të mbarë dhe besojmë se do jetë i mbarë po zbatuat rregullat e qarkullimit rrugor, po nuk harruat të vendosni rripin e sigurimit, apo po nuk harruat se akulli dhe dëbora nuk shkrin duke përdorur alkool në timon, pasi alkooli në timon është një rrezik potencial për të mos mbërritur në destinacion asnjëherë.

Përdoreni celularin tuaj për të njoftuar familjen mbi vendndodhjen tuaj, por ju lutemi mos harroni: ndaloni mjetin kur përdorni celularin. Mbaroni bisedën dhe pastaj merrni në zotërim timonin e makinës tuaj.