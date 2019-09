Kur ngelen edhe pak ditë nga publikimi i raportit përfundimtar të Komisionit të Venecias në lidhje me verifikimin e veprimeve të presidentit Ilir Meta as i takon zhdekretimit të 30 qershorit, grupi parlamentar i PS-së vjen me një vendim.

Gjatë mbledhjes së sotme, grupi i PS-së vendosi që mazhoranca të përfaqësohet nga Taulant Balla në mbledhjen e ‘Venecias’. Ky i fundit do të mbrojë kërkesën e mazhorances për shkarkimin e Presidentit Meta.