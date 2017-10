Kryeministri Edi Rama dhe ish-kryeministri Fatos Nano sot ndodhen së bashku në “Teatrin Migjeni” në qytetin e Shkodrës disa orë para se të nisë ndeshja mes Shqipërisë dhe Italisë. Teatri Migjeni ka hapur dyert e ekspozitës me katër kupat botërore të sjella për herë të parë në Shqipëri.

Me sa duket ish-lideri i së majtës Nano dhe Rama kanë vendosur ta shikojnë në shoqërinë e njëri-tjetrit në stadiumin “Loro Boriçi” ndeshjen Shqipëri-Itali që do të luhet në orën 20:45.