Pas lajmit që u publikua lidhur me një largim të mundshëm nga grupi parlamentar i PD-së, ka reaguar kryetari i PDK-së, Nard Ndoka, i cili shpjegon faktin se në Kuvend ka firmosur si 4 vite më parë, që përkon me sesionin e ri parlamentar, një kërkesë ku ai paraqitet si subjekt i një partie, që në këtë rast është PDK-ja.

Ai thekson se kërkesa nuk është bërë për shkëputje nga PD, duke shtuar faktin se ai nuk bën pjesë në grupin Parlamentar të saj, por në koalicionin e përbashkët me opozitën. Mes të tjerash Ndoka bënë me dije se kërkesën e kanë firmosur edhe aleatët e tjerë të opozitës, Fatmir Mediu, Vangjel Dule dhe Dashamir Shehi.

“Është procedurë normale parlamentare. Se kam firmosur vetëm unë kërkesën, por edhe Mediu, Dule dhe Shehi. Ne jemi përfaqësues të partitive tona dhe në një koalicion të përbashkët me opozitën. Por s’jemi anëtarë të grupit parlamentar të PD-së. Me deklaratën që çdo deputet bën pranë Kuvendit të Shqipërisë jemi deklaruar përfaqësues të subjekteve tona që përfaqësojmë. Basha e di këtë gjë. Kjo nuk ka të bëjë as më shkëputje nga PD dhe as nga grupi”, sqaroi Ndoka.

“Panorama” shkroi pak më parë se deputeti Nard Ndoka ka bërë kërkesë që të largohet nga grupi parlamentar i PD-së.

Ndoka, i cili u përfshi në marrëveshjen e Bashës me aleatët është shprehur i pakënaqur me kursin e kreut të PD-së dhe me marrëveshjen me Ramën, shkruante “Panorama”.

Ai madje e ka kritikuar Bashën edhe sot përmes një shkrimi në faqen e tij në Fb, se Basha punon për marrëveshjen me Ramën dhe jo kauzat e vërteta të opozitës. Ndërkohë nuk dihet nëse ky akt i Ndokës do të pasohet edhe nga largimi i Vangjel Dules, i cili doli deputet po përmes listës së PD-së.